新聞剖析︰美國貿易紛爭不斷　中國乘勢拉攏歐洲盟友

中美貿易戰首階段協議簽署在即，兩國各自拉攏歐洲盟友。惟有分析指，美國近年雖採取對華強硬方針，卻缺乏明確清晰策略。華府近年不斷退出國際組織之際，中國則積極爭取在國際組織中的領導地位；分析憂慮美國在貿易對華開戰之時，難與其他國家接軌。

儼然有成為歐洲代表之意的法國總統馬克龍，面對氣候爭議浪潮、波斯灣局勢以至貿易摩擦等問題，日前飛往北京，而非求助於美國。在歐美及中美的貿易糾紛下，中國加強對法國的貿易合作，又齊聲批評美國的單邊主義；中法日前更對美國退出《巴黎氣候協定》齊表遺憾。馬克龍直指︰「一個國家的選擇不會改變世界運作。這只會引致邊緣化。」

在美國方面，有智庫建議華府應與盟友聯手，在情報分享、投資、貿易等方面共同對應中國的崛起；而美國亦積極拉攏盟友封殺中國巨企華為在各國的發展。但外界注意到，華府近日雖強調無意與中國脫鉤，但貿戰下雙方經濟來往漸消，連連退出國際組織的美國未知能否有效爭取傳統盟友的響應。

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