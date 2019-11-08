女子被綁椅上兼電擊　控6警使用過分武力

美國科羅拉多州博爾德縣一名女子聲稱自己受到6名警員暴力對待，早前提出訴訟控告警方使用過分武力；而從一段警方釋出的影片顯示，該名女子在被警員綁在椅子上的過程中遭電槍電擊大腿，亦被頭套笠頭。警方發聲明否認使用過度武力的指控。

事發在2017年11月25日，34歲女子戈特赫爾夫（Lauren Gotthelf）被指在商場吸煙和沒有繫好她的輔助犬，遭警方發告票，但她拒絕簽收，最後被帶到一個監獄。

警長里斯（Chris Reiss）身上的監控鏡頭拍下了戈特赫爾夫在監獄時的片段。可見戈特赫爾夫與警員爭論，警員告知她因為她曾作「自殺聲明」，而要對她作「自殺監察」（suide watch），戈特赫爾夫否認有說過，但警員堅持她曾聲稱會去吊頸，而要她穿上防止自殺的束衣。戈特赫爾夫指摘警員全是瘋子，並稱要到醫院，然而警員拒絕，並將她帶離拘留室，數名警員合力嘗試將她綁在椅子上時，一人托着她的下顎，其他數人則開始替她綁上帶子。

戈特赫爾夫看似有所掙扎，里斯警員用電槍抵着她的大腿，叫她不要抵抗，警員之後更把防止吐口水的頭罩笠到她頭上，戈特赫爾夫掙扎時被電擊大腿，大叫：「你無緣無故電擊我」。

戈特赫爾夫在上周二（10月29日）提出訴訟，控告涉案警員使用過度武力和歧視殘疾人士。但警方數日後發聲明，否認使用過分武力，並反指戈特赫爾夫不合作、不斷反抗和辱罵警員。