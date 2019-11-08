國務院官員：朱利安尼抹黑前美駐烏大使

美國眾議院就總統特朗普的彈劾調查，周四（7日）再公開更多閉門作供的文本。國務院副助理國務卿肯特（George Kent）表示，特朗普的私人律師朱利安尼以謊話連篇長期抹黑前駐烏克蘭大使約萬諾維奇，直至對方被撤換，但朱利安尼的指控毫無根據。

肯特下周三（13日）將出席彈劾調查的公開聽證會，他上月15日閉門作供時提及朱利安尼的名字高達73次，指朱利安尼惡意中傷今年5月被召回國的約萬諾維奇：「他對於約萬諾維奇的指控毫無根據及失實」。他又稱有華府官員擔心，特朗普早前與俄羅斯總統普京的通話，以及會見匈牙利總理歐爾班後，可能影響特朗普對烏克蘭的看法。

另外，《華盛頓郵報》引述消息報道，特朗普曾希望司法部長巴爾舉行記者會，宣布他與烏克蘭總統澤連斯基的通話沒有違法。巴爾拒絕要求，因此特朗普不斷對他表達不滿。特朗普周四否認事件，指控報道失實，認為這是由不存在的匿名者所編的假新聞，形容「這些主流媒體是人民公敵」；更強調司法部早已證實該次通話沒有問題。

對於白宮前國家安全顧問博爾頓是否到眾議院作證，《華盛頓郵報》消息指只要法院解決傳票問題的法律障礙，博爾頓就願意作證，但報道指預料這場訴訟或延至明年。