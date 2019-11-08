特朗普付200萬美元　了結濫用慈善基金會官司

美國2020年總統選舉逼近之際，紐約州最高法院法官周四（7日）裁定，總統特朗普及三名子女濫用名下慈善基金會資金，以支援2016年競選經費，須支付200萬美元（約1560萬港元）。特朗普事後回應稱，自己過去4年受到政治騷擾，指摘紐約州總檢察長為了政治目的故意曲解和解協議。

法官斯卡爾普拉（Saliann Scarpulla）裁定，特朗普須支付和解賠償。紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）表示，有關裁決是對保護慈善組織資產、追究為個人利益濫用慈善團體人士的重大勝利；她去年提出訴訟，指控特朗普、長子唐納德、伊萬卡及埃里克違反聯邦及紐約州法例，濫用慈善基金會免稅待遇。

基金會其後與檢方達成多項和解協議，斯卡爾普拉將特朗普支付的200萬美元，平均分配給8個慈善機構，包括兒童救助社團及美國大屠殺紀念博物館等。特朗普其後在Twitter發表聲明，斥責詹姆斯曲解和解協議，又指很開心向該8家非牟利組織捐款。美媒曾報道，特朗普利用基金會資金，購買藝術品及作出政治捐款。有指該基金會過去20多年為慈善事業貢獻1900萬美元（約1.48億港元），其中900萬美元（約7020萬港元）來自特朗普，去年12月同意在法院監督下解散。