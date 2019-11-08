基因排序技術建功　相隔19年發現HIV新毒株

美國研究團隊近日發現一種全新的愛滋病病毒（HIV）毒株，是自2000年後再有新發現。不過，專家呼籲民眾毋須緊張，現時HIV療法對新毒株同樣有效；研究周三（6日）刊登在學術期刊《後天免疫力缺乏症》。

HIV有數種不同亞型或毒株，並與其他病毒一樣，具有隨時變化及變異的能力。在1980年代至2001年間，科學家收集3名來自剛果民主共和國人士的血液樣本，但礙於當時技術限制，難以對有關病毒展開基因排序。美國雅培公司及密蘇里大學的團隊早前透過新一代基因排序技術，從血液樣本發現「HIV-1型M組L亞型」毒株。

密蘇里大學口腔及顱面科學教授麥克阿瑟（Carole McArthur）表示，是次發現提醒人類，必須繼續為不斷變化的HIV，使用最新技術及資源監察。

HIV-1型自2000年開始獨立分類，其中以M組最為常見；這次發現的L亞型，為M組內第10種毒株。美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）表示，目前針對HIV療法對L亞型有效，又指甚少人感染有關毒株。