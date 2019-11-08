NASA解封46年前月球岩石樣本　有助改善登月收集工具

隨着科技發展日新月異，人類對探索月球有望更進一步。美國太空總署（NASA）周二（5日）解封一個46年前採集月球表面岩屑樣本，並以現代全新技術分析，有關成果或可改善收集月球岩石工具，甚至協助科學家對月球物質產生全新見解。

這次NASA解封樣本名為「73002」，是月球表面岩石及泥土，由太空人塞爾南（Gene Cernan）及施米特（Jack Schmitt），在1972年12月執行太陽神17號登月任務期間取得。有關樣本可謂極其珍貴，因該次任務屬人類第6次，也是至今為止最後一次登月任務。至於「73001」號樣本亦會於明年初展開分析。

在解封73002前，科學家首先對其進行3D掃描；他們打開樣本後，再以無損3D成像、質譜分析及顯微切割等技術，詳細地研究岩石。行星地質學家諾布爾（Sarah Noble）表示：「我們今天能展開測量，這在太陽神計劃期間是不可能。」外界預期，研究有關樣本可讓科學家知道如何改善收集岩石工具，以便安裝到美國未來登月探測器上。