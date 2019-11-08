爆ABC打壓愛潑斯坦案專訪　CBS員工遭解僱

美國「元首級淫媒」愛潑斯坦雖已在牢中自殺身亡，但案件餘波未消。美國廣播公司（ABC）一名女主播早前稱在愛潑斯坦案的採訪遭公司噤聲的片段流出，引起爭議。美媒周四（7日）報道，ABC與哥倫比亞廣播公司（CBS）合作，令現職CBS的洩密者遭解僱。

ABC女主播羅巴克（Amy Robach）曾在鏡頭下埋怨，早年訪問愛潑斯坦案女受害人羅伯茨的專訪，疑受英國皇室壓力被阻播出。記者阿里（Yashar Ali）引述兩名消息人士指，ABC高層「相信已找出洩密者身份」，懷疑該人現職CBS，就此與CBS高層聯絡。阿里及《紐約郵報》等多份報道均指，該名人士已被CBS解僱。

CBS就此引來多方撻伐，不少人更將事件與美國總統特朗普通烏門洩密者相提並論。有人諷稱︰「傳媒競爭對手為了毀掉洩密者而連成一線，真厲害。」CBS拒絕回應事件。而特朗普兒子唐納德亦趁機反擊，指批評他不應在新書公布洩密者身份的傳媒是偽善。

風波專訪人物羅伯茨曾聲稱，自己曾被愛潑斯坦要求，在未成年時與英國安德魯王子等人發生性行為。事件成為英國皇室醜聞，而安德魯則否認與羅伯茨有任何性接觸或關係。