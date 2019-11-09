彭博趕及限期前登記　參與民主黨總統初選

美國民主黨亞拉巴馬州黨內總統提名人初選周五（8日）截止，紐約前市長彭博趕及限期前登記，參與2020年總統選舉，挑戰現任總統特朗普。有傳其競選團隊亦計劃下周二（12日）限期前，向阿肯色州提交文件。

亞拉巴馬州的提交文件截止日期較其他州份為早，屬其中一個「超級星期二」州份。彭博在限期前數小時登記後，其名字已在州內民主黨網站出現，成為17名參選人之一，惟他至今仍未正式對外公布詳情。外間預期，彭博參選將令黨內競爭更趨激烈。

面對彭博在最後一刻參與選舉，另一民主黨參選人、前副總統拜登認為彭博是個好人，參與黨內初選並無問題。爭取連任的特朗普估計，彭博將為初選花一大筆錢，但不認為對方會有好成績；他更戲稱彭博為「小邁克爾」，並稱：「我寧願和小邁克爾對選。」

77歲的彭博在2001年以共和黨人身份當選紐約市長，在任長達12年。他去年重投民主黨，曾宣布不角逐明年總統選舉。惟《紐約郵報》近日報道，彭博認為拜登表現太過軟弱，另外兩大熱門桑德斯及沃倫則無法在選舉擊敗特朗普。