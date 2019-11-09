中國批蓬佩奧反華　官媒斥冷戰思維注定徒勞

美國國務卿蓬佩奧周五（8日）在德國柏林發表演說，再度批擊中共塑造威權，又警告德國不要讓華為參與5G建設。繼中國外交部反駁有關言論充滿偏見後，中國駐德國大使館及官媒批評他到處煽風點火，唯恐天下不亂，指他在紀念柏林圍牆倒下30周年發表有關言論，更是缺乏對冷戰歷史的深刻反思。

中國駐德國大使館發言人周五發表聲明，指蓬佩奧的言論暴露了美國個別政客根深柢固的反華心理和政治偏見，中方對此強烈不滿和堅決反對。發言人強調，全球風險挑戰日益增多，單邊主義、保護主義嚴重威脅世界和平穩定。中國願與德國加強戰略溝通和協調，進一步深化雙方關係，拓展合作空間，造福兩國人民，為世界和平、發展與繁榮作出貢獻。

官媒周六（9日）發文指經濟全球化、世界多極化正深入發展，但有些人的腦袋還停留在冷戰時代，蓬佩奧就是一個典型，其冷戰思維是逆潮流而動的禍患。文章稱中美合則兩利、鬥則俱傷；身為美國國務卿的蓬佩奧，要知道在經濟全球化呼喚「拆牆」的今天，用意識形態偏見和冷戰零和博弈思維築起高牆，阻礙世界發展及時代進步，注定是徒勞的鬧劇。