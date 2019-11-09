電子煙肺病真兇現身　或提高購買年齡限制

美國由吸食電子煙引起的嚴重肺病，引起輿論關注。疾病控制及預防中心周五（8日）表示，經分析病人肺部液體樣本後，懷疑罪魁禍首是維生素E醋酸酯。與此同時，總統特朗普有意把購買電子煙的合法年齡，由18歲提高至21歲。

最新數字顯示，全美自今年3月起，有2000人因吸食電子煙而患上嚴重肺病，絕大部分病人是年輕人，並有至少40人死亡。由於很多病人報稱吸食的電子煙從黑市或朋友購買，並含有四氫大麻酚，因此疾控中心起初懷疑它是肺病元兇。

疾控中心其後分析全國29名病人的肺部液體樣本，最終發現只有維生素E醋酸酯在所有樣本存在，是當局首次從病人身上找到「共通疑點」。惟現階段未能排除其他有毒物質，而且需要進行動物測試，查明維生素E醋酸酯導致肺部受損。

因吸食電子煙而引起的嚴重肺病，病徵包括呼吸困難、胸口痛、疲勞及嘔吐。研究電子煙的波特蘭州立大學教授斯特龍金歡迎疾控中心的報告，但警告這不代表電子煙其他成分安全，他說：「它們仍然可能導致人體出現長期損害。」

特朗普亦關注電子煙帶來的健康問題，他周五表示計劃提高購買這種產品的合法年齡，宣布下周公布詳情，但他同時憂慮對業界的影響，特別是就業方面。