通烏調查證詞曝光　特朗普與涉事人物割席

美國眾議院周五（8日）公開總統特朗普彈劾調查聽證會內容，包括白宮前俄羅斯顧問希爾（Fiona Hill）及國家安全委員會首席烏克蘭專家溫德曼（Alexander Vindman）的證詞，提及特朗普曾要求烏克蘭總統澤連斯基調查前副總統拜登父子。面對證詞陸續曝光，忙於拉票的特朗普稱，對目前披露的資料漠不關心。

眾議院公布數百頁作供副本，部分屬希爾與溫德曼在委員會的證詞。二人均指美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）在特朗普與澤連斯基通電詬前，曾向烏方官員提及，特朗普可與澤連斯基會面，條件是調查拜登父子。希爾另提到桑德蘭曾稱有關協議，獲署理白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）首肯。

希爾提到桑德蘭第二次與烏方官員會面時，談及特朗普私人律師朱利安尼。她隨後向時任國家安全顧問博爾頓匯報，對方告之通報國家安全委員會律師；又指博爾頓斬釘截鐵地稱：「我不是桑德蘭及馬爾瓦尼策劃的毒品交易部分。」

溫德曼作證時認為，特朗普7月與澤連斯基通電話時，要求對方調查拜登父子，以換取美烏領導人會面。然而，希爾及溫德曼相信，無證據表明烏克蘭曾干預美國2016年總統選舉。

當被問及證詞曝光時，特朗普表示對有關資料並不關心，又企圖與桑德蘭劃清界線：「我幾乎不認識這位先生。」他上月曾稱桑德蘭是好人及偉大美國人。