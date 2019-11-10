哲學教學助理批郊區居民選不良生活方式　不應得資助

美國加州大學柏克萊分校一名哲學系教學助理，近日在網上發文批評美國郊區居民選擇住在郊區，即是選擇了不良的生活方式，因此不應該得到由城市人提供的資助。他的言論引來大量批評。他最後雖然刪除了相關貼文，卻只為其態度刻薄而道歉，拒絕收回他的言論。

在哈佛大學畢業、現正於加州大學柏克萊分校修讀哲學博士、並擔任教學助理的凱爾尼安（Jackson Kernion）在網上稱，郊區居民要求得到他們負擔得起的醫療服務，他們需要得到選擇以「更有效率」方式生活的人之資助。他寫道 :「郊區的醫療服務很昂貴，該筆費用應該由選擇在郊區生活的人承擔。」他補充，郊區居民亦應自行承擔寬頻及燃氣稅。他更坦言：「我極之贊同對郊區美國人的批評，他們是一群選擇不良生活方式的壞人。我假設他們當中也有好人，但這種懷舊、想像出來的鄉村風情生活很愚蠢，我們應為不喜歡城市的人感到羞恥。」

凱爾尼安補充，住在郊區應該很不舒服、不搬走應該很不舒服。雖然也有網民贊同他的意見，但有大批網民批評他的觀點。有人指，城市的糧食皆由郊區居民所種。有人稱簡直不能相信凱爾尼安的言論是出自一位真實的人類。