國務院斥中國大陸對台施壓　破壞兩岸現狀

美國華府台灣同鄉聯誼會上周六（9日）在馬里蘭州，舉辦感恩節暨台灣關係法40周年餐會，美國國務院台灣協調處處長藍鶯（Ingrid Larson）指出，中方以言論與行動加強對台施壓，破壞台海兩岸現狀，敦促雙方進行建設性對話。

藍鶯表示，美方認為台灣的安全對印太區域安全至為重要，而中國大陸的挑釁言論與行動會破壞兩岸現狀，美方將持續敦促雙方進行建設性對話。她強調不應企圖片面改變兩岸現狀，為降低誤判及意外升高緊張情勢的風險。

談到台灣維護國際空間與外交夥伴時，藍鶯提及帛琉與拉美地區，並表示就美方所知，北京持續向台灣其他外交夥伴施壓。她認為欺淩手段無法贏得台灣民心或其他國家的民心，反而會加劇兩岸緊張局勢；這些手段也不會影響美國與台灣更加深化的關係。她續指美國屢行「一中政策」的同時，也致力於支持台灣。

活動有多名美國、台灣代表出席。美國眾議員拉斯金（Jamie Raskin）表示，身為國會議員與美國公民，他堅信人權，以及捍衞台灣人自治、民主、自由、人權、獨立的權利。