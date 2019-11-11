新聞剖析：玻國陷權力中空　美被指施壓污衊大選

玻利維亞總統莫拉萊斯被指在大選舞弊，周日（10日）倉卒宣布下台。有支持者指控負責審核選舉結果的美洲國家組織（OAS）遭美國施壓，污衊選舉結果受到操縱。反對派民眾則批評莫拉萊斯任內涉及貪污指控，認為他下台令國家民主浮現曙光。

美國新聞雜誌《國家》報道，美國特朗普政府一向傾向支持玻利維亞前總統梅薩，自莫拉萊斯上台後，兩國未有建立大使級外交關係。報道引述OAS內部消息指，有成員憂慮否定玻國選舉結果會影響組織聲譽。報道又指，反對派指控大選結果與選前民調不符，乃因莫拉萊斯票源主要來自鄉郊貧窮地區，而該些地區的選票較遲才抵達。

美洲理事會副主席范斯禾夫（Eric Farnsworth）指出，玻利維亞傳統上是個非常分裂的社會，包括在地理、社經和種族方面，認為目前情況非常不穩定。玻利維亞陷入權力中空之際，有民眾坦言莫拉萊斯掌權之久令他憂慮；女權分子費爾南德斯（Maria Fernandez）則指，雖然莫拉萊斯在任期間涉貪污和漠視選民等，但她憂慮下屆政府將被反女權的宗教極端分子掌控。