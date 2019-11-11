華府懸紅千萬尋失蹤FBI前探員　疑遭伊朗扣押起訴

美國聯邦調查局（FBI）前探員萊文森（Robert Levinson），在2007年赴伊朗執行中央情報局（CIA）未獲授權的任務時神秘失蹤，華府為此懸紅2500萬美元（近2億港元）尋人。時隔12年，美媒上周六（9日）報道，萊文森是遭伊朗扣押並立案檢控，或涉間諜等罪名。美國總統特朗普直斥此舉為「綁架」；惟伊朗外交部周日（10日）反駁，有關法庭立案僅屬「失蹤人口」，否認有檢控萊文森。

伊朗外交部發言人稱，萊文森在任何伊朗法庭中，均無司法或刑事檢控紀錄。但美聯社上周六披露伊朗提交予聯合國的文件，顯示伊朗承認革命法院（Revolutionary Court）正審理萊文森的案件。伊朗革命法院通常審理間諜相關的罪行，包括走私、褻瀆和顛覆政權等控罪。

萊文森作為FBI前探員時以搗毀俄羅斯和意大利黑幫聞名，離任後於2007年3月9日在伊朗克什姆島失蹤；華府事後聲稱萊文森當時是為一家私人企業工作。惟美聯社在2013年披露文件，顯示萊文森當時實際上正為CIA執行分析員任務；不過CIA並無執行該項間諜任務的權限。CIA事後向萊文森家人每年發放250萬美元（近2000萬港元）和解金，以阻止對方提控並披露任務細節。

萊文森最後的相片和影片在2010年和2011年流出，可見他面容憔悴、滿面鬍子，穿着一件類似美國囚衣的橙色連身衣。伊朗多年來一直發表有關萊文森相互矛盾的聲明，其家人正在美國聯邦法院起訴伊朗，指控德黑蘭綁架萊文森。美聯社引述國防部消息指，美方正透過中間人接觸並了解伊朗立場，惟對方未有回覆。

在美伊關係持續緊張下，特朗普周一（11日）在社交網站提及此案，指伊朗若能交還萊文森，將是「非常正面的一步」。但他話鋒一轉，批評伊朗提高濃縮鈾濃度，則是「非常壞的一步」。美媒分析指，特朗普似乎有意將萊文森失蹤案，與伊朗核協議爭議掛鈎。而分析亦指，伊朗曾多次拘留並起訴外國人，視作與西方國家討價還價的籌碼。