再有新證詞　官員認為不應停向烏克蘭發軍援

美國眾議院委員會周一（11日）公開更多官員閉門作供文本，包括國務院烏克蘭特別顧問克羅夫特（Catherine Croft）、烏克蘭專家安德森（Christopher Anderson）及國防部副助理部長庫珀（Laura Cooper），他們均一致認為不應停向烏克蘭發放軍事援助。

克羅夫特表示，美國今年夏天停發軍事援助後，烏克蘭曾低調查問美方。她指若此事在烏克蘭公開，將視為美國對烏政策逆轉，形容是一件大事，也是美國對烏克蘭支持下降的表現。她對通烏醜聞關鍵人物沃爾克爾出任烏克蘭問題特使感到不安，亦擔心特朗普私人律師朱利安尼透過把烏克蘭描繪成反特朗普國家，幫助總統轉移外界對通俄指控的注意力。

對此，前任國務院烏克蘭特別顧問安德森亦表現憂慮：「若朱利安尼說法成立，即烏克蘭政府是總統的敵人，兩國的高層接觸將變得非常困難。」庫珀作證時提到，經過7月在白宮舉行一系列會議後，意識到白宮署理幕僚長馬爾瓦尼正拖延軍事援助，亦沒有得到對方解釋及澄清；又質疑白宮並沒有法律權力阻止國會批出的軍事援助，形容停發軍援做法不尋常。