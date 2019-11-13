陸軍用抖音海外版招募年輕人　參院民主黨領袖憂國安風險

美國政客對中國公司推出的影音分享程式TikTok（抖音的海外版）疑慮重重，參議民主黨院領袖舒默（Chuck Schumer）周二（13日）公開了一封他寫給美國陸軍的信件，信中他提出了對美軍使用TikTok招募年輕人入伍的擔憂。

舒默上周四（7日）去信陸軍部長麥卡錫(Ryan McCarthy)：「我知道陸軍必須調整招募策略來吸引年輕美國人為國效力，但我敦促你在選擇利用某些平台之前，評估中國科技公司可能構成的國家安全風險。國家安全專家已對TikTok蒐集和處理用戶數據提出擔憂，這些數據包括用戶內容和交流信息、IP地址、位置相關的數據、元數據（metadata）和其他敏感的個人信息。」舒默又稱，中國法律要求中國公司「支持和配合中國共產黨控制的情報工作」，令他尤其擔憂。他要求陸軍在12月6日前，對其有關TikTok的提問作回覆。

TikTok在美國20歲左右的年輕人當中非常流行，但在美國引發國家安全擔憂。TikTok雖然強調其運營和管理獨立，並不「服從中國法律」，且美國用戶的數據是存儲在美國分部，但仍未能消除議員對美國用戶數據安全的擔憂。