公開聽證會今登場　民主黨爭公眾支持彈劾特朗普

美國總統特朗普的通烏醜聞彈劾調查公開聽證會，當地時間周三（13日）及周五（15日）以電視轉播形式舉行。眾議院情報委員會主席希夫稱，公開聽證會不會成為宣揚陰謀論或針對告密者的平台。

自眾議院9月24日展開彈劾調查後，所有聽證會均閉門舉行，事後由相關眾議院委員會公開證人的證詞。民主黨人希望透過舉行公開聽證會，向公眾證明特朗普為了打擊該黨的總統參選人、前副總統拜登，扣起軍事援助以迫使烏克蘭政府調查拜登父子，從而爭取公眾支持眾議院正式彈劾特朗普。

希夫周二（12日）說：「彈劾調查及情報委員會不會成為任何議員，進一步調查拜登父子或揭穿有關干預2016年美國總統選舉陰謀論的場所，但委員會同時也不會協助特朗普或他的盟友，威嚇或報復勇敢及合法地就特朗普行為提出關注的告密者。」他形容公開聽證會讓國民自行判斷證人的可信性。

周三出席聽證會的證人，分別是美國駐烏克蘭代辦泰勒（William Taylor）及國務院副助理國務卿肯特（George Kent）。泰勒不滿基於政治原因，推遲向烏克蘭發放軍事援助及美烏領導人在白宮的會面；肯特在閉門聽證會指，對特朗普私人律師朱利安尼等人，施壓烏克蘭答應特朗普的要求而感到擔憂。

另外，美國前駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）周五出席聽證會，她曾是朱利安尼的批評對象，事後更被撤職。她表示對方的親信認為，美方在烏克蘭的反貪政策阻礙他們的財政利益。