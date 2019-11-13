修例風波：美議員斥港警激進　促通過港人權法案

警方過去兩天欲進入中大搜查，惹來中大學生反彈，雙方爆發激烈衝突。美國參眾兩院多名重量級議員周三（13日）開腔，譴責香港警察在中文大學內採取激烈的行動，把校園變成戰場，同時促參議院盡快通過《香港人權與民主法案》。

美國眾議院民主黨領袖霍耶（Steny Hoyer）在Twitter發文，表示非常憂慮香港警察在中大校園內與示威者對峙時，採取激進的行動；又斥加劇的暴力打擊香港民主，正在密切關注局勢發展，並與支持民主的示威者站在一起。共和黨參議員加德納（Cory Gardner）則指摘，香港警察把中大變成戰場，讓他們看到北京如何侵蝕香港自由。

參議院外交關係委員會民主黨籍副主席梅嫩德斯（Bob Menendez）亦發文談及香港情況，指香港上百萬市民上街抗議民主被侵蝕，至今已近半年，但對付學生及示威者的暴力不斷升級，情況屬香港數十年來最惡劣。他認為，香港當局必須確保警方行動克制及專業，並回應民眾正當的訴求，同時呼籲參議院立即行動，通過《香港人權與民主法案》。

參議院外交關係委員會共和黨籍主席里施（Jim Risch），周二（12日）出席美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）一個關於中國的研討會時，被問及香港局勢。他表示，將加速推動參議院通過《香港人權與民主法案》，強調自己是法案的共同提案人及強力捍衞者。