彈劾調查首個公開聽證會　證人指特朗普關心拜登多過烏克蘭

美國總統特朗普的通烏醜聞彈劾調查公開聽證會，首場在當地時間周三（13日）舉行。在這場以電視轉播的聽證會上，美國駐烏克蘭代辦泰勒（William Taylor）首次爆出，其下屬無意中在電話對話中，聽到特朗普要求的烏克蘭調查民主黨總統參選人拜登和其兒子。

曾在上月底出席過閉門聽證會的泰勒稱，大使館一名官員在上周五（8日）告訴他，7月26日在一家餐廳中與美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）用膳時，聽到桑德蘭與特朗普講電話。該幕僚人員聽到特朗普在電話中提及「那個調查」，而桑德蘭就回答對方烏克蘭方面「已準備好進行」。泰勒又說，該外大使館官員在通話結束後問起桑德蘭，特朗普對烏克蘭有何想法，「桑德蘭大使回答說，特朗普總統比較關心對拜登的調查」。

泰勒指，他認為將發放軍事援助與烏克蘭是否宣布調查拜查父子掛勾是，「不合邏輯、不可解釋、瘋狂」，因為軍援不單對烏克蘭，而且對美國的軍事利益都很重要，沒道理將之扣起。

泰勒又指出，美國扣起烏克蘭軍援的舉動，「是由非正規（irregular）政策管道推動，據我了解是由（特朗普的私人律師）朱利安尼主導」；又指美國促使烏克蘭總統澤連斯基承諾調查與拜登之子有關的能源公司，「顯示朱利安尼先生主導的非正規行動，如何破壞了美國的正式外交政策」。

國務院副助理國務卿肯特（George Kent）是另一位出席聽證會的證人，他早前也出席過閉門聽證會。肯特表示，自己在2015年，已就時任副總統拜登之子亨特（Hunter Biden）是烏克蘭油氣公司Burisma其中一名董事一事提出關注，因為這讓人有利益衝突的觀感，但他表示，並沒有見到任何美國官員阻止對Burisma作出審查。另外，他又申明自己的立場，認為美國當權者不應要求其他國家，選擇性及有政治動機地調查或檢控其對手，因為這是損害法治的行為。

共和黨人則指民主黨靠二手、三手的資料來指控特朗普，俄亥俄州眾議員端納（Mike Tuner）更質疑，泰勒和肯特兩人是否能夠證明特朗普有行為不當，因為兩人根本沒有見過特朗普本人。在聽證會一開始共和黨人就要主持今次聽證會的眾議院情報委員會主席希夫，傳召引發今次彈劾調查的告密者出席閉門聆訊，希夫當時拒絕，但稱稍後會考慮相關要求；他又稱，會用任何必要方法保護告密者的身份。

事件的主角特朗普，則看來對今次公開聽證會滿不在乎，他在白宮接見到訪的土耳其總統時表示，聽證會是「獵巫」、「惡作劇」，並稱：「我很忙沒有看，我肯定我會收到報告。」而他的競選團隊也指聽證會是個騙局，還乘機呼籲支持捐款，揚言要在24小時之內籌得3百萬美元。