隨手買勳章竟為珍貴二戰文物　熱心買家贈予學校

美國一名婦人早前在紐約州長島一個槍械展覽會，偶然以60美元（約468港元）購入一枚紫心勳章。沒想到，它竟是一枚失傳數十年的二次世界大戰時期勳章，相信價值高達2500美元（約19500港元），比原價高近42倍。女子卻未有私藏或出售寶物，反而將之捐贈予德州一間與獲獎者名字相符的學校。

該枚紫心勳章原本屬於陸軍中尉科爾（Robert G. Cole），但它無故消失多年。其後一名從事財産交易的男子購入該軍事勳章，在槍械展覽會中將之以120美元出售，最後路德維希（Lisa Ludwig）殺價買下。路德維希本以為勳章沒有主人，發現它其實刻有名字時大為震驚。賣家得知自己「賣錯價」時，更一度想取回商品，直指它價值不菲。

意外檢到寶的路德維希隨即上網搜尋有關科爾的資料，赫然發覺他是一位著名軍人。科爾在諾曼第戰役時，領導部下攻打納粹德國，不幸遭敵軍射殺捐軀。路德維希因紫心勳章的故事而動容，決定將之捐贈予一間以科爾命名的學校。該校學生得知勳章展出後反應熱烈，每人都急不及待湧上台目睹勳章一面。