被露宿者照頭淋糞便　女子患創傷後遺症

美國加州洛杉磯一名女子周二（12日）接受訪問時指，她數月前被一名露宿者在街上以一桶糞便「照頭淋」，導致全身沾滿糞便，部分更流進她的眼睛。她其後更患上創傷後遺症。該名露宿者患有精神問題，起初被控以襲擊罪並被扣留獄中，但後來被評定為不適合受審，獲釋放回街頭。

事發時，塔塞爾（Heidi Van Tassell）剛與朋友吃完晚餐，準備開車離開。突然，一名身高約189厘米的男露宿者出現，並將她從車上拖到路中心，並向她「照頭淋」了一桶糞便。塔塞爾指，那好像是肚瀉時排出的糞便，她全身都受污染，有糞便更從睫毛流進她的眼睛，連她的車都被波及。當時她看不到東西，卻很久也沒有人上前協助。最終，一對夫婦願意為她求助。警員及消防員也到場幫她清除眼中的糞便 ，並脫下其全身衣服 ，用一塊毛毯包住她。塔塞爾看到該名男露宿者正站在對面的街道看着她。

塔塞爾被送到醫院，此後她每3個月也要入院接受檢查，以觀察是否感染傳染病。警方證實涉案的露宿者為患有精神分裂及其他精神病疾患的布萊辛（Jere Blessings），無法起訴他。塔塞爾指，她曾多次向警方查詢此案的進度，卻收不到回覆。她認為布萊辛需要的是精神科治療，而非入獄，亦希望政府協助與她有相似經歷的受害者。