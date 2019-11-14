日韓軍情協定將失效　美司令︰恐被中俄朝視為示弱

南韓放棄續簽日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）後，協定將於下周六（23日）午夜0時失效，勢令日韓緊張持續關係。美韓聯軍司令部司令、駐韓美軍司令部司令艾布拉姆斯（Robert Abrams）此時出訪南韓平澤美軍基地，表明憂慮終止GSOMIA可能會向敵國發出示弱的錯誤訊息。此舉被視為美國再次就續簽事宜對韓施壓。

日韓同為美國盟友，在東亞地區同時面對來自中國及北韓擴張的威脅；但近日因二戰勞工及貿易等問題導致關係緊張。艾布拉姆斯周二（12日）訪韓時指，軍情協定的根本宗旨是向東亞地區發出「日韓放下舊怨、優先維護地區穩定與安全」的訊息。他強調，團結顯示強大，而協定失效或導致敵方誤判我方不夠強大。艾布拉姆斯未有指明有關國家，外界認為針對的是中國、北韓和俄羅斯。

南韓外交部周四（14日）表示，正在推進外長康京和下周訪美會見美國高級別官員。康京和若成行，將闡明南韓政府終止協定是不得已的選擇，並強調不會影響韓美關係。分析指，華府高層近日不斷要求續簽協定，康京和為了減少給韓美關係帶來的負面影響而計劃訪美。