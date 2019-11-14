新聞剖析：駐烏克蘭代辦新證供　或成彈劾調查轉捩點

美國眾議院委員會籌辦、針對總統特朗普的公開聽證會周三（13日）展開，美國駐烏克蘭代辦泰勒爆出特朗普曾與駐歐盟大使桑德蘭通電，談及對前副總統拜登的調查。有分析指，新爆出的這次通電或成為轉捩點，證明特朗普在通烏醜聞中的參與程度。但有民眾和專家認為，即使特朗普真的有做錯，民主黨發動彈劾的成功率不高。

北美記者澤克（Anthony Zurcher）指出，過往雖有報道指出桑德蘭和特朗普的直接關連，但一直未有證據確認以軍援換取調查拜登的交換條件，是由特朗普提出；但今次爆出的通電卻能改變這一切。泰勒的助手霍姆斯（David Holmes）周五將首次閉門作供，而桑德蘭亦將出席公開聽證會作證，若兩人之一支持泰勒的說法，或可反駁指總統沒緊密參與烏克蘭政策非官方管道活動的說法。

美國另一記者卡倫（Art Cullen）認為，即使所有人都知道特朗普想要查拜登，並覺得這是錯誤之舉，但並非人人認同這就應彈劾總統。卡倫指有約半數民眾反對彈劾，且由共和黨控制的參議院不會支持彈劾。緊密關注事態的程式員馬丁（Steve Martin）表示：「我不認為公眾聽證會可改變甚麼，能被說服的九成人早已被說服，大部分支持特朗普的並不關心此事。」