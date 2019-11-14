新聞解碼：彈劾調查可能結果　難過參議院一關

美國民主黨主導的眾議院上月底表決，通過訂定彈劾調查程序和規模的決議。要求外國政府支援競選的行為不單在歷屆美國總統中是史無前例，亦有可能違反競選財務法，包括接受外國人士援助等。若總統特朗普確實利用軍事援助作為要挾籌碼，他有可能因勒索、賄賂和挪用公款的控罪而被彈劾。

特朗普的通烏醜聞亦有可能持續影響地緣政治，烏克蘭依賴美國的軍事援助以防衞俄羅斯的入侵。自俄羅斯2014年起吞併克里米亞後，烏俄便陷入熱戰之中。美國若停止向烏克蘭發放軍援，或引來俄羅斯對烏克蘭步步進逼，令區內局勢進一步不穩定。

以下為彈劾調查的可能結果：

•彈劾程序傳統上由眾議院司法委員會，根據調查並引用彈劾相關的法例而展開。眾議院目前尚未決定會否限制調查的範圍，或會否加入與妨礙國會調查有關的法例。

•若委員會通過彈劾的條款，便會交由眾議院全體表決。眾議員須根據所提出的條款逐項表決，以決定特朗普會因違反了甚麼法例而被彈劾，只須獲得過半數的218票便可通過。

•若要成功把特朗普拉下台，必須有2/3的參議員投票通過彈劾條款。目前參議院有53名共和黨人、45名民主黨人及2名靠向民主黨的獨立參議員。

•若特朗普沒有被彈劾，或彈劾不成功，他將繼續留任總統，直到2020年美國選民決定他會否連任。