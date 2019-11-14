新聞時序：眾議院彈劾總統調查　進入公開聽證階段

美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基7月通電，引來情報機關一名告密者投訴，衍生特朗普濫權指控。眾議院3個委員會其後展開彈劾調查，以下為過去調查重點時序：

9月14日

美國國家情報署理總監收到告密者涉及特朗普的投訴信。官員對投訴信內容感到震驚。

9月24日

眾議院議長佩洛西宣布啟動彈劾總統調查。特朗普其後公開通話文本，批評告密者犯叛國罪，可以判以死刑。

10月10日

2名協助特朗普私人律師朱利安尼調查拜登的商人，因違反競選財務法被起訴。

10月17日

白宮代理幕僚長馬爾瓦尼證實，特朗普扣起對烏克蘭軍援。桑德蘭願意到國會閉門作證。

10月23日

20多名共和黨眾議員闖入委員會閉門聽證會，並拒絕離開，令聽證會延遲近5小時。

10月31日

眾議院通過訂定彈劾調查程序決議，而國會則要求前國家安全顧問博爾頓前往眾議院委員會作證。

11月4日

烏克蘭解僱曾與朱利安尼討論調查拜登的檢察官。前駐烏克蘭大使約萬諾維奇揭露被特朗普及朱利安尼抹黑攻擊的詳情。

11月9日

共和黨眾議員遞交傳召名單，要求包括拜登兒子亨特在內的人士作證。

11月13日

首次公眾聽證會展開。