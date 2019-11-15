高中槍擊：美日混血槍手　前一晚疑預告犯案

美國傳媒報道，周四（14日）加州聖克拉里塔（Santa Clarita）高中槍擊案的槍手，是16歲的伯豪（Nathaniel Berhow），有消息指他現已腦死，僅以儀器維持生命，以維持他的器官能夠作捐贈的狀態。

警方稱閉路電視片段顯示，伯豪在早上課堂開始前，從背囊拿出手槍射向身邊的同學，然後用最後一發子彈射向自己的頭部。目前他情況危重。有傳媒引述警方消息指，他已經腦死，但目前尚未證實。

伯豪是美日混血兒，朋友形容他不善交際，自從他有酗酒習慣的父親前年心臟病去世之後，他一直深受打擊。

他的同學稱，伯豪在出事前一晚，曾將自己在社交網站Instagram帳戶的簡介轉成「Saugus高中明天會很好玩（Saugus have fun at high school tomorrow.）。」疑似是犯案的預告。他的帳戶亦貼有一則笑話，用了一張今年3月新西蘭基督城槍擊案，槍手網上直播大屠殺的截圖作為配圖。該次慘劇共造成51人死亡。

有指伯豪最近和他的女友不和，警方亦有從這個方向調查他的行兇動機。目前警方已向伯豪的女友和母親問話。