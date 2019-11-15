美媒：尚有第二名證人　聽到特朗普致電催查拜登

美國眾議院情報委員會對總統特朗普的彈劾調查進行得如火如荼，周三（13日）美國駐烏克蘭代辦泰勒首次爆出，他的一名下屬聽到特朗普曾與駐歐盟大使桑德蘭通電，談及對前副總統拜登的調查。美聯社周四（14日）報道，尚有第二名大使館職員曾聽到該次7月26日的通電。

美聯社引述消息來源指，泰勒在聽證會上所指聽到特朗普與桑德蘭通電的人，是美國駐烏克蘭大使館的政治顧問霍姆斯（David Holmes），他周五將會出席彈劾調查的閉門聽證會。而第二名聽到該次通電的，是使館的外事官賈揚提（Suriya Jayanti），她原本是在上月尾出席閉門聽證會，但聽證會因為馬里蘭州眾議員卡明斯（Elijah Cummings）的喪禮而取消，目前仍未重新安排。

有分析指，泰勒所爆出的這次通電或成為轉捩點，證明特朗普在通烏醜聞中的參與程度。特朗普在周三曾表示，完全記不起該次通電。而眾議院議長佩洛西在周四受訪時則稱，特朗普藉扣起軍事援助，要求烏克蘭總統澤連斯基幫忙調查民主黨總統參選人拜登的行為，是「交換條件」，形同行賄。