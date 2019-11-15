蓬佩奧促歐洲各國　將來自本國的IS分子接回審訊

隨着回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）在敍利亞的最後根據地在年初陷落、首領巴格達迪上月亦在美軍狙擊下自殺身亡，如何對IS的殘黨成為各方關注的議題。美國國務卿周四（14日）促請有份參與聯攻打IS的歐洲國家，將囚禁在伊拉克和敍利亞、曾參與IS武裝的國民接回國審判，以免他們捲土重來。

目前有數千名來自外國的IS武裝分子仍被扣留在伊拉克和敍利亞，他們不少是來自歐洲，但不少國家不願將他們接回國，如何處置他們仍未有一致意見。蓬佩奧周四在一個會議上，與攻打IS聯軍的三十多個成員國的代表開會，這是IS敍利亞根據地陷落、巴格達迪身亡後首次。

會上蓬佩奧指出，將IS分子接回國審判，讓他們負上應有的處分，對於避免他們在中東捲土重來以及輸出意識形態，都至關重要。蓬佩奧亦指，美國仍然會領導這支打擊IS的聯盟。

美國國務院反恐局總監塞爾斯也表示，美國不同意由伊拉克及敍利亞等區內國家接收這些外國武裝分子，亦不贊同設立國際法庭審訊他們。