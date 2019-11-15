斥華為中興不可信　美稱很快達成貿易協議

巴爾斥華為及中興是不可信任的企業。（美聯社圖片）

美國司法部長巴爾周三（13日）去信聯邦通訊委員會（FCC），指中國科技巨企華為及中興通訊是不可信任的企業，並構成安全風險，因此支持郊區無線電訊商禁用85億美元（約663億港元）政府撥款，購買上述企業的設備及服務。美國白宮首席經濟顧問庫德洛周四（14日）則稱，愈來愈接近與中國達成貿易協議。

FCC下周五（22日）將表決一項提案，要求國內電訊商移除及更換華為及中興的設備。巴爾在信函向FCC主席帕伊（Ajit Pai）表示：「根據華為和中興過往的紀錄以及中國政府的行為，證明這兩間企業無法信任。」他又認為這兩間企業是國家集體安全的威脅，基於它們在5G設備市場的重要地位，有需要謹慎行事。

巴爾又提到華為涉嫌違反美國對伊朗的制裁禁令、盜取美國電訊商T-Mobile技術，從而遭美方檢控。帕伊回應指，FCC不會忽略中方利用網絡漏洞，從事間諜活動、植入惡意軟件和病毒、危害國家重要通訊網絡的風險。華為和中興未回應事件。

另外，庫德洛在華盛頓出席外交關係協會的活動時稱，中美雙方透過電話就首階段貿易協議保持緊密接觸，又形容對話非常有建設性、氣氛良好，相信很快可以達成協議。

中國政府宣布解除美國禽肉的進口限制，美國貿易代表辦公室（USTR）和農業部周四發聲明表示歡迎，並估計美方能向中國每年出口價值逾10億美元（約78億港元）的禽肉。

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