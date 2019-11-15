微軟奪國防部雲端合約　亞馬遜擬提訴抗議

美國國防部價值可達100億美元（約780億港元）的雲端運算項目「聯合企業國防基建」（JEDI）合約，上月由電腦公司微軟擊敗大熱門亞馬遜子公司奪得。亞馬遜發言人周四（14日）表示，計劃提出正式的法律訴訟，抗議當局的有關決定。

亞馬遜雲端運算服務（AWS）在聲明表示，在該個項目投標的過程中，涉及「清晰的不足、失誤和明顯的偏見」，認為有需要調查及改正這些問題。發言人指，該公司有獨特的經驗和資格，為美國軍方提供關鍵的技術，致力支援國防部的現代化工作。

AWS發言人又表示，公司相信政府及其領袖客觀地進行採購而不受政治影響，對國家來說十分重要。微軟和美國國防部暫未回應亞馬遜的行動。

早前有美媒引述美國前防長馬蒂斯的新書透露，總統特朗普曾要求他將亞馬遜踢出局，禁止該企業競逐JEDI合約；但馬蒂斯拒絕，指要在法律及道德上按規矩辦事。特朗普早已與亞馬遜始創人貝索斯有嫌隙，他曾指控亞馬遜詐騙美國郵政，又不滿同樣由貝索斯擁有的《華盛頓郵報》之報道內容。