朝促美準備滿意答覆　警告勿挑釁否則嚴懲

距離北韓就無核化談判訂下的死線僅一個半月之際，北韓兩位對美事務官員周四（14日）先後發表聲明，要求美國準備作出令朝方感到滿意的答覆，否則不會恢復談判；並就美韓聯合軍演一事警告美方不要挑釁，否則招致北韓嚴懲。

北韓外務省巡迴大使金明吉表示，美國對朝政策特別代表比甘早前透過第三國向朝方轉達信息，希望美朝12月再次談判。不過，他對比甘不直接聯絡北韓、改為透過第三者發表所謂的「美朝關係構想」感到費解，亦令朝方產生愈來愈多的質疑。

金明吉強調，只要能透過磋商解決問題，北韓「願意在何時何地與美國坐在一起」，但若然美方的態度如同今年10月工作磋商一樣，為了順利過年底期限這一關，依然追求「麻痹北韓」的不純目的，那麽北韓對這樣的磋商不感興趣。

此外，金明吉指美國認為不提出撤銷敵視政策，改為提出終戰宣言或設立聯絡辦事處，就能誘導北韓參與磋商，但他指這對解決問題永無希望，又說：「依我的直覺，美方未準備作出滿意的答覆，而對話建議只是爭取時間的詭計。」

另外，對於美國防長埃斯珀聲稱會調整美韓聯合軍演，以便美朝談判有進展，北韓亞太和平委員會委員長金英哲稱，將判斷這是美方積極恢復對話的努力，但警告若強行實踐敵對挑釁，朝方將不得不採取美國難以承受的衝擊性懲戒。

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