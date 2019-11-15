朝形容拜登是瘋狗　「要盡早用棍棒打死」

美國前副總統拜登被視為代表民主黨，出戰明年總統選舉的大熱門。北韓朝中社周四（14日）罕有發表針對拜登的評論文章，形容他是「要盡早用棍棒打死的瘋狗」，指對方再發表褻瀆北韓最高尊嚴的妄言，不具備做人的基本條件。

文章形容拜登是瘋狗發作、口沒遮攔及信口雌黃，又指他是只會血口噴人的瘋狗，並舉例指拜登2011年出任副總統時，反對派兵擊斃恐怖大亨拉登，認為他擔心作戰失敗，時任總統奧巴馬無法連任，而「他也與白宮的安樂世界告別」。

文章認為「政治奸商」拜登在大選兩次落敗還嫌不夠，如同記吃不記打的野狗熱衷選舉，「是癡迷掌權野心的老瘋子」。文章更聲稱拜登有癡呆末期病徵，並因不記得奧巴馬的名字而稱呼對方為主子，「看來已到該歸西天的時候」。

最後，文章警告拜登不要再對北韓最高尊嚴說三道四，否則「不管他是誰及躲到地球何處」必遭朝方嚴懲；又指要是任由拜登這些瘋狗多活一天，可能會傷害更多人，因此要盡快用棍棒打死，更稱這也許有利於美國；拜登暫未回應。

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