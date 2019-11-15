被警開槍射爆眼　50示威者裝義眼

智利反政府示威快將踏入一個月，當地醫學組織近日表示，至少230人在連串示威活動喪失視力，其中50人更需要植入義眼，批評警方執法時不遵守開槍指引，直接瞄準示威者的臉部發射子彈。警方回應指將收緊警員開槍的條件。

智利醫學院副主席梅薩（Patricio Meza）向美聯社表示，不少傷者要植入義眼：「這代表病人不但喪失視力，就連眼球都沒有了。」傷者平均年齡30歲，當中有80%人被鉛彈或橡膠子彈所傷。梅薩又稱，警方在衝突時經常向人群開槍，「他們有時以水平90度角發射子彈，這意味他們直接瞄準示威者的臉部」。

警方表示，將使用頭盔鏡頭以拍攝警員執法的情況，同時限制警員只能在警民面對「真正危險」情況時開槍。內政部則拒絕禁止警員使用槍械，指必須小心處理這個問題，以免導致出現更惡劣的暴力局面。

另外，一部警用無人機日前飛越示威場地上空時，遭示威者以40枝至50枝雷射筆照射還擊，現場出現大量綠色激光。大約20秒後，無人機看似故障並慢慢跌落地面。有專家認為激光令無人機的導航鏡頭超出負荷，令操作員失去方向。