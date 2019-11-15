莫拉萊斯違任期限制　不符再選總統資格

玻利維亞總統莫拉萊斯敗走墨西哥，參議院副主席阿湼斯成為臨時總統。她周四（14日）表示，莫拉萊斯違反總統任期限制的規定，因此他將不能再參選。

阿湼斯在記者會上稱，莫拉萊斯上月大選後第4度連任，是蔑視總統任期限制，令國民上街示威，導致國家陷入動亂。惟她對莫拉萊斯所屬的社會主義運動黨釋出善意，歡迎該黨派出另一候選人參選；她未有提出確實的總統選舉日期。

阿湼斯又委任新的軍方領導及部分內閣成員，一名不具名的社會主義運動黨議員稱，不挑戰阿湼斯臨時總統的地位，但希望與反對黨派合作委任過渡政府。

新獲阿湼斯委任為部長的國會議員胡斯蒂尼亞諾（Jerjes Justiniano）表示，臨時政府尋求與社會主義運動黨商討平息國內紛亂，又指該黨希望莫拉萊斯可以自由地回國，絕對不成問題，更形容他回國「只是多一位玻利維亞公民而已」。

另外，莫拉萊斯接受美聯社訪問時稱，將要求聯合國甚至天主教教宗方濟各，作為他與反對者和談的中間人。他表示仍視自己為玻利維亞總統，因為國會未表決是否接受或拒絕他的辭職，更透露部分士兵計劃反抗要求他辭職的軍官。