新聞剖析：頻遇槍擊案演習　學生恐精神受創

美國加州聖克拉里塔周四（14日）驚爆校園槍擊，是該國今年第366宗槍擊案，槍管問題再引起社會關注。學校舉行校園封鎖演習應對槍擊已是家常便飯，學生愈來愈「熟悉」槍擊案的貼身威脅。惟精神健康專家擔心，逼真的演習或嚇怕學生，甚至令他們精神受創。

亞拉巴馬州一間高中本周才舉行相關演習，槍聲響起後，學生跳出窗口模擬逃生情況；有學生更模擬受傷，由擔架送上救護車。科羅拉多州有高中近日向學生派發桶子和貓沙，作為一旦長期封鎖校園時所需的廁所。西維珍尼亞州則有學校舉行沒有事先通知的演習，令師生不知道威脅是真是假。

雖然加州是全國槍管最嚴的州份，但始終未能阻止槍擊發生，因為民眾可從其他槍管較鬆的州份購入，再輕易帶回加州。民主黨總統參選人紛紛聚焦槍管問題，指孩子終日活於恐懼，他們必須採取行動改變。曾受槍擊的前民主黨眾議員吉福茲等人，要求總統特朗普及共和黨議員收緊槍管。

在今次校園槍擊發生之際，參議院正就購買槍械前接受全面背景審查的立法事宜辯論。民主黨議員要求全院一致同意，但共和黨參議員海德史密斯（Cindy Hyde-Smith）提出反對，認為需要更多時間考慮和辯論。