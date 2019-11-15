駐烏克蘭代辦手機與特朗普通話　恐遭俄羅斯等多國截聽

美國駐烏克蘭代辦泰勒周三（13日）在彈劾調查的聽證會上首次爆出，一名下屬聽到特朗普曾與駐歐盟大使桑德蘭通話，談及對前副總統拜登的調查。美國多名前官員關注反間諜的問題，憂慮總統的通話存在安全漏洞，很可能已遭俄羅斯等多國的情報機關截聽。

前中情局人員波爾梅羅普洛斯（Marc Polymeropoulos）認為，俄羅斯以至多個外國情報機關，很可能已截聽桑德蘭今年7月26日與特朗普的通話，莫斯科毫無疑問樂於這樣做；如果真的遭截聽，這次通話嚴重違反了傳統的反間諜行為。他表示，這讓俄羅斯確實得知特朗普正在做甚麼，而特朗普此舉亦令美國對烏克蘭的安全援助計劃徒生枝節。

暫未知桑德蘭當時使用的手機有否加密，國務院亦未說明其手機有否加強保安；但多名美國官員指出，大使的手機普遍都沒有這類保護。一般來說，美國大使與總統通話都會使用大使館的安全線路，在所有通信方法中，手機比不安全的固網電話更易受到攻擊。

官員指出，桑德蘭在一個備受美國敵人注視的海外國家中，公開與特朗普通電話，令這個小小錯失被放大。前聯邦調查局人員卡羅爾（Todd Carroll）形容，桑德蘭與特朗普此舉在現今世代來說非常瘋狂，又指烏克蘭是對情報工作最開放的區域，有人曾提醒他要有心理準備所有電話都會被監聽。