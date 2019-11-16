Apple Pay被指壟斷　歐盟正進行監察

歐盟委員會一名官員周五（15日）透露，最近收到投訴指，美國蘋果公司旗下的電子錢包Apple Pay涉嫌壟斷市場。因此，歐盟委員會正監察有關個案。

Apple Pay於2014年推出，是 iPhone及Apple Watch 中的電子錢包。Apple Pay透過NFC技術，讓用家以電子設備輕觸商戶平時用來讀取信用卡的儀器時，完成付款動作。很多手機應用程式亦要配合NFC技術使用，而且NFC技術容許兩個電子設備在相距少於10厘米的範圍時，互相交換資訊。然而， iPhone封鎖了所有手機應用程式上的NFC功能，只允許用家使用Apple Pay時啟動NFC，多年來被指壟斷。

加上所有欲於iPhone上設置付款功能的商業系統，包括銀行及英國倫敦地鐵，都需透過Apple Pay收款，令其他競爭者更認為蘋果公司的做法不合理。歐盟委員會發言人指，正就此事收集市場參與者的意見，但拒絕透露更多詳情。德國國會議員本周提出草案，建議在反洗錢法中加入一條修訂條例，以拒絕Apple Pay成為iPhone中唯一一個能使用NFC功能的工具。蘋果公司周五指對該草案的推出感到意外，擔心它有可能影響用家的支付經驗。