法官計錯數　強生鴉片成癮案罰款減逾1億美元

美國俄克拉何馬州法院早前裁定，美國個人護理品牌強生（Johnson ＆ Johnson）助長州內鴉片類藥物成癮，判罰款5.72億美元（約44.6億港元）。法院在周五（15日）的最終裁決中，將罰款額調低1.07億美元，即判罰4.65億美元（約36.27億港元）。

法官鮑克曼（Thad Balkman）在最新裁中承認此次計錯數，將藥物成癮嬰孩的治療費用，由10.7萬誤當成1.07億美元（約8.3億港元）。辯方另要求法官參考俄克拉何馬州早前與其他藥廠達成的和解賠款，將罰款降至3.55億美元（約27.7億港元）；惟遭法官拒絕。強生計劃提出上訴。

鴉片類藥物成癮問題席捲美國，俄克拉何馬州檢察官指在2007年至2017年間，有4653人因此而死。幾乎所有州、數千個城市及縣政府發起逾2000宗訴訟，指控多個製藥行業供應鏈參與者，對處方止痛藥監管鬆懈，需對鴉片類藥物廣泛成癮問題負上責任。強生遭判罰一案，屬全國首宗州政府針對藥廠涉及激化鴉片類藥物成癮的民事訴訟案件。