美烏總統首次通話內容曝光　未提拜登或軍援

美國眾議院針對總統特朗普的彈劾調查舉行公開聽證會之際，白宮周五（15日）公開特朗普今年4月與剛當選的烏克蘭總統澤連斯基的通話內容，當中沒有提及前副總統拜登的貪腐調查或對烏克蘭的軍援計劃，但與通話後不久發布的內容有所出入。

今次公開的通話內容，是特朗普4月21日乘空軍一號來往佛羅里達州西棕櫚灘及華盛頓期間，首次致電澤連斯基祝賀他當選。特朗普表示：「如果你安頓及準備好，我想邀請你來白宮，我們有很多東西要談，但由始至終都支持你。」澤連斯基表示感謝並接受邀請，並期待訪美。

澤連斯基亦邀請特朗普出席他的就職典禮，特朗普稱會派一位非常高級的官員代為出席。據悉，原定人選是副總統彭斯，但最終由能源部長佩里偕時任烏克蘭問題特使沃爾克爾、駐歐盟大使桑德蘭、國家安全委員會首席烏克蘭專家溫德曼出席，而這些人都捲入今次的彈劾調查。

白宮發言人表示，通話內容顯示特朗普並沒有在政治上針對拜登，如果他有此想法，早在4月已向澤連斯基提出，而非等到7月。白宮早前公布二人7月時的通話紀錄，顯示特朗普明確希望澤連斯基合作，調查拜登及其兒子亨特。

根據白宮在4月通話後不久發布的對話內容，特朗普承諾與澤連斯基及烏克蘭人民加強民主、根除貪腐。對於與新公開的內容有出入，沒有提及貪腐等字眼，白宮官員解釋指當時是由時任白宮發言人桑德斯處理，而她沒有親身聽過該對話，又把責任歸咎於有份準備的溫德曼。