美向日獅子開大口　苛索80億美元駐軍費

繼有傳美國向南韓苛索更多駐軍費後，美媒披露特朗普政府要求另一印太盟友日本，把駐日美軍費用的負擔額增加3倍，由現時20億美元（約156億港元）大增至80億美元（約624億港元）。華府官員表明，特朗普希望日韓在內的各地盟友能作出更多貢獻。

美國在日本派駐5.4萬名士兵，當中一半部署在沖繩，而有關駐軍的特別措施協議2021年3月將到期。美國雜誌《外交政策》周五（15日）引述消息報道，時任白宮國家安全顧問博爾頓今年7月訪問日本時，曾向日方官員轉達增加駐軍費用負擔額的要求。華府官員認為，特朗普完全錯誤理解同盟的價值，而此舉亦有違與中俄的大國競爭戰略。

相比鄰國南韓，日本有更多時間在駐軍費上與美國討價還價。惟報道指日方已在早前與華府的貿易談判中放棄部分籌碼，包括減少對美國農產品加徵的關稅。面對特朗普要求盟友負擔更多軍費，消息指日本嘗試以有創意的方式應對，包括在駐日美軍基地興建新設施、同意在境內部署美國陸基導彈，同時表明已採購很多昂貴的美製軍備。

報道引述分析指，華府要求加軍費的金額及方式，有可能引發盟友國家內部的反美主義，又指削弱美國與日韓的同盟關係，甚至減少威懾力及駐軍人數，只會有利中國、俄羅斯及北韓，而這些國家將認為美國正減少對區內的影響力，以及對盟友的支援。