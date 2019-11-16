高中槍擊：槍手不治　背景清白無犯案先兆

美國加州聖克拉里塔16歲男生伯豪（Nathaniel Berhow），周四（14日）攜槍在其就讀的索格斯高中大開殺戒，造成2死3傷後，自轟頭部重傷危殆。警方證實，伯豪於當地時間周五（15日）下午3時半不治；又指他背景清白，犯案前沒有明顯先兆。

警方嘗試重組伯豪犯案的前因後果，發現他是一名不善交際的文靜男童軍，但過往從沒鬧事的紀錄；又指他在16秒內毫無失誤地擊中5人及自己，反映他對開槍十分熟悉。他的亡父登記了6支槍械，但沒有一支是伯豪使用的點45口徑手槍。

洛杉磯縣警長維拉努埃瓦（Alex Villanueva）在記者會上指出，今次是一次事先計劃和蓄意的襲擊，仍未清楚伯豪的行兇動機。聯邦調查局早前亦指，沒迹象顯示伯豪有政治動機，或為任何組織犯案；也沒有發現他留下甚麼宣言或遺書。

維拉努埃瓦又指，受害者與伯豪沒有關係，相信都是他隨機挑選，打破有指起因是伯豪與女友不和的傳言。當局公布遇害者的身份，分別是14歲男生布萊克威爾（Dominic Blackwell）及15歲女生米爾貝格爾（Gracie Anne Muehlberger）。