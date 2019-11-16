堅持特赦3名犯罪軍人　特朗普被轟敗壞軍隊

美國總統特朗普周五（15日）特赦一名謀殺罪成的軍官，以及一名殺害塔利班疑犯的特種部隊成員；而早前謀殺戰俘罪不成立的海豹突擊隊成員亦不用降職。特朗普被指無視警告特赦犯罪軍人，可能濫用憲法授予的權力；前軍官批評敗壞軍隊，如同侮辱紀律和法規。

獲特赦的前陸軍中尉洛倫斯（Clint Lorance），涉嫌2012年指示士兵，向3名沒有持械的阿富汗男子開槍，其中2人身亡。他事後裁定二級謀殺罪成判囚19年，現已服刑6年。白宮指很多國民尋求行政赦免洛倫斯，包括在白宮網站聯署的12.4萬人、多名國會議員等。

另一獲特赦的陸軍特種部隊前成員戈爾施泰因（Matt Golsteyn），被控2010年有預謀射殺一名涉嫌製造炸彈的塔利班疑犯；特朗普曾形容他是可面臨政府死刑的美國軍事英雄。

最後一人是海豹突擊隊成員加拉赫（Edward Gallagher），他今年被裁定一項謀殺罪及兩項企圖謀殺罪不成立，但在戰俘屍體旁自拍並上載互聯網罪成。他受審期間已完成4個月的刑期，但仍遭降職至「E-6」，影響薪酬津貼；特朗普周五恢復他罪成前的「E-7」職級。