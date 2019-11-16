擊敗貝索斯　蓋茨坐擁1100億美元身家再成全球首富

美國彭博億萬富翁指數周五（15日）公布最新的全球富豪排名，微軟公司始創人蓋茨以1100億美元（約8606億港元）身家，超越零售網站亞馬遜始創人貝索斯的1087億美元（約8505億港元），重登榜首。蓋茨此前連續24年高踞榜首，直至去年被貝索斯以1600億美元（約1.25萬億港元）身家超前。據指，貝索斯爆出婚外情離婚後，被前妻「分身家」，導致身家「縮水」。

微軟公司的股價今年約上升48%，令蓋茨資產增加。加上美國國防部上月將價值可達100億美元（約780億港元）的雲端運算項目「聯合企業國防基建」（JEDI）合約，判給微軟公司，令蓋茨的身家上漲。不過，貝索斯今年與結婚25年的前妻麥肯齊離婚，並將巨額的亞馬遜股份分給對方，令其身家變少。

有美國民主黨議員早前提議設立新的財產稅。蓋茨回應指，他現時每年要繳交逾100億美元稅款，因此他不介意日後要付200億美元（約1560億港元）稅款。然而，當他要繳交1000億美元（約7800億港元）稅款時，就要開始計算他還剩下甚麼了。