FBI︰美企高層多次賄賂華官員　涉款2500萬美元

內地媒體上周六（16日）報道，指美國聯邦調查局（FBI）上周四（14日）公布指，兩名美國健康產品公司「康寶萊」（Herbalife）的中國區高層李延亮、楊紅薇，為獲得相關牌照，向中國官員行賄2500萬美元（約1.95億港元）。目前，兩人尚未落網。

據悉，涉事的李延亮在康寶萊公司任中國區總裁、全球高級副總裁；而楊紅薇則為外部事務部主管。李男在被FBI調查期間還涉嫌提供虛假供詞與銷毀證據。兩人被控串謀違反「反海外腐敗法（FCPA）」罪，「綠卡」或被撤銷。

檢方指康寶萊中國子公司的外部事務部人員，在2007年至2016年間，頻繁向中國政府官員提供餐飲、娛樂活動、禮物等。期間，康寶萊中國子公司向外部事務部的雇員，提供了超過2500萬美元的補貼作為取悅中國政府官員及送禮之用。

起訴書中顯示，李男和楊女均同意向中國商務部、工商局官員在內的人行賄，並且參與行賄，以換取獲得中國相關省份的經營牌照、影響中國政府對公司是否守法方面的調查、令媒體壓下對康寶萊的不利報道等。