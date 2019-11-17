危地馬拉擬將難民送至偏遠毒梟地盤　美國稱未有該計劃

美國今年7月與危地馬拉簽訂「安全第三國家」協議，打算將經美國南部邊境進入美國的難民送到危地馬拉，規定難民須先向危地馬拉等「安全第三國家」申請庇護。危地馬拉早前透露，有意將難民送到遠離首都危地馬拉市的地方。然而，有人權組織指，該些地區不但偏遠落後，還經常有毒梟出沒，擔心難民的安危。美國周日（17日）表示，未有計劃接受危地馬拉的建議。

「安全第三國家」協議的主要對象為來自中美洲地區、但位置比危地馬拉更南的國家，如洪都拉斯及薩爾瓦多的難民。危地馬拉內政部長戴根哈特（Enrique Degenhart）早前指，危地馬拉正考慮在遠離危地馬拉市的幾個機場接收難民，當中包括位於貝旦叢林區（Peten jungle）的機場。貝旦叢林區位於危地馬拉及墨西哥連接的地方，經常有毒梟出沒。戴根哈特稱，希望在候任總統賈馬太明年1月上任前，就「安全第三國家」協議作出決定。

外界擔心難民在偏遠地區得不到任何援助，更有生命危險。美國國土安全部發言人回應指，危地馬拉的確曾在初期談判提出善用各個機場的構想，但美國政府目前沒有計劃將難民送到貝旦叢林區的機場。賈馬太批評「安全第三國家」協議欠透明度，他的新政府將逐一檢視前朝政府與美國達成的所有協定。