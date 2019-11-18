美韓甫押後軍演示好　金正恩即再指導空軍演習

美國防長埃斯珀周日（17日）在泰國舉行的東盟防長擴大會議中，宣布延遲原定本月的美韓聯合軍演，表明對朝釋出善意。而在美韓軍演押後的同時，北韓官媒周一（18日）報道，領袖金正恩在3日內第二次監督國內空中演習。

朝中社周一公布，金正恩在觀察所接到訓練進行計劃的匯報後，指導了人民軍航空及防空軍狙擊兵區分隊進行的降落演練。黨中央幹部們亦有一同觀摩訓練，而金正恩事後與全體參訓兵一起合影留念。

金正恩讚揚狙擊兵降落表現良好，旅長和旅政委接到突然下達的命令後身先士卒、用兵如神，在陌生地帶親自帶兵衝鋒陷陣，戰鬥動作非常成熟可觀，表示極大的滿意。他又指，要把人民軍隊培養成為百戰百勝的軍隊，就應繼續堅持訓練革命旗幟；要徹底保持戰爭環境，隨時準備好應對突發情況，加大實用的實兵演習力度。

朝中社的報道未有回應美韓軍演押後一事，亦未提及美韓兩國。另外，朝中社上周六（16日）曾報道，金正恩到元山葛麻機場，出席本年的「人民軍航空與防空軍飛行指揮人員戰鬥飛行技術大賽」，未知是否與今次觀演屬同一場合。

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