伊朗鎮壓示威拘千人　美譴責使用致命武力

有巴士被燒至餘下支架。

伊朗反對削減汽油補貼的示威，周日（17日）擴散至100個城市及市鎮，安全部隊在最高精神領袖哈梅內伊的命令下拘捕約1000人，並「斷網」限制示威者在社交網的溝通。總統魯哈尼指示威者參與暴動，美國白宮則譴責伊朗對示威者使用致命武力。

首都德黑蘭、克爾曼沙赫、錫爾詹、設拉子、伊斯法罕等多個城市爆發示威，總數達8.7萬人。克爾曼沙赫一名警員上周六（16日）面對暴徒時受傷，翌日不治。巴士、銀行、警局及油站被縱火，據報100間銀行及商店遇襲；安全部隊施放催淚彈及射水炮。

哈梅內伊要求安全部隊履行職責，情報部門指已查出暴動的主要幕後黑手，將採取適當行動。魯哈尼亦回應連日的示威：「示威是人民的權利，但示威與暴動不同，我們不應讓社會惶恐不安。」他再次為汽油政策辯護，強調所得的收入將用於社福開支。

為阻止示威者交換資訊及聯絡，有監察組織指伊朗幾乎關閉全國的互聯網；當地傳媒引述資訊及通訊部消息指，在最高國家安全委員會的決定下，限制民眾上網24小時。

外界普遍認為，今次示威與美國的「極限施壓」政策有關，美國持續制裁令伊朗經濟一落千丈。白宮周日發表聲明：「美國支持伊朗人民，向本該領導他們的政府發起和平示威，我們譴責對示威者使用致命武力，以及嚴重限制通訊的行為。」