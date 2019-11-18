獲邀出席彈劾調查　特朗普轟民主黨濫用制度

針對美國總統特朗普的彈劾調查持續，民主黨籍眾議院議長佩洛西周日（17日）表示，邀請特朗普出席聽證會，又稱即使以書面答覆提問亦無任歡迎。特朗普則形容，民主黨人既瘋狂且無所作為，將彈劾調查變成黨派武器。

佩洛西接受哥倫比亞廣播公司訪問時表，歡迎特朗普親身或以書面答覆形式出席聽證會：「若他有可開脱罪責的資訊，意味其前官員有罪且應受處罰，我們期待看到有關資訊。」她又指特朗普可直接向眾議員說出真相，另提到會確保告密人不受特朗普恐嚇。

民主黨的參議院少數黨領袖舒默贊同佩洛西的提議，並指假如特朗普不同意證人供詞，就不應該在Twitter發文，並應到委員會宣誓作供，並允許他旗下官員出席。對於白宮拒絕證人與眾議院合作，舒默反問：「特朗普在隱瞞甚麼？」

特朗普在Twitter批評民主黨濫用彈劾調查：「彈劾調查對我們國家非常糟糕，不是開國元勳想要！」眾議院委員會周二至周三（19日至20日）舉行公開聽證會，國家安全委員會首席烏克蘭專家溫德曼、前烏克蘭問題特使沃爾克爾、美國駐歐盟大使桑德蘭將現身。