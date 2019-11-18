國際刑警擬譴責科企加密技術　助隱藏兒童性侵犯

美國、英國及澳洲的最高執法機構上月發出聯簽署信，指追捕兒童性侵犯者遇上困難，因此須提供法庭搜查令以查看用戶的通訊。英媒周一（18日）報道，國際刑警將發聲明譴責強大加密技術，稱技術協助隱藏兒童性侵犯者。

報道引述官員指，國際刑警上周五（15日）在法國里昂召開會議，譴責決議由美國聯邦調查局（FBI）提出，將在未經過約60個與會國家代表正式投票的情況下公布。決議指出：「服務供應商、程序開發員及設備製造商正在開發和使用加密產品和服務，有效地隱藏在其平台上發生的兒童性侵犯。」

決議又指，科技公司應在加密產品和服務的設計中，加入機制讓政府在適當法律權限下，以可讀和可用的格式獲取數據。英媒指，決議沒有法律效力，但旨在向科企施壓，或令更多國家可通過法律禁止不能破解的加密，或要求公司入侵用戶。

Facebook發言人回應，決議將危及那些依賴強大加密技術來保證自身安全的人，包括來自黑客和專制政權下人民。亦有人憂慮，政府過去曾濫用「特殊權限」，又指若國際公司在一個國家的法律體系下提供黑客攻擊能力，會令其他國家同樣要求並獲得同樣的權限，甚至可能是跨境執法。